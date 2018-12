Voortaan dag én nacht naar de film? Test met 24 uurs-bioscoop in Rotterdam

Het is volgens het filmbedrijf voor het eerst dat er in Nederland een bioscoop gedurende een periode van een aantal dagen 24 uur per dag open is. De openingstijden zonder onderbrekingen bij Pathé Schouwburgplein zijn voor het bedrijf een pilot om te testen of er behoefte is bij bezoekers aan een nachtelijk filmaanbod.

,,Rotterdam is een stad die 24 uur per dag, 7 dagen per week leeft, innoveert en vernieuwt; ontwikkelingen waar Pathé zich als bedrijf ook mee identificeert’’, meent Doron Kurz, Director Commerce van Pathé. ,,Daarom willen wij graag onderzoeken of er een wens bestaat onder de Rotterdamse bewoners om de beste filmbeleving ook in de nachtelijke uren bij ons te ervaren. Een bezoek aan de bioscoop maakt van een gewone dag een bijzondere dag. En nu dus ook een bijzondere nacht!’’

Naast populaire films uit het huidige aanbod, zoals Aquaman, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald en de meest succesvolle film van 2018 Bohemian Rhapsody, vertoont de bioscoop tot 5 januari ook de top 3 films van 2018. Zo zijn Avengers Infinity War, Black Panther en Mission Impossible Fall Out (in 3D) weer te zien. Ook zijn er nachtelijke voorpremière screenings van de nieuwe dramafilm White Boy Rick met Matthew McConaughey in de hoofdrol.