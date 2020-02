Voortaan dwangsom van 2500 euro voor ouders van jonge messenbezitters uit Rotterdam

Geen tien, maar twee jaar cel voor schieten en schoppen in Rotterdams uitgaansge­bied

17:33 Rotterdammer Joao R. (23) vuurde in oktober vorig jaar op de ‘s-Gravendijkwal in Rotterdam meerdere kogels af op vier mannen met wie hij ruzie had. Daarna schopte hij een van hen zo hard tegen zijn hoofd, dat het slachtoffer een scheur in zijn schedel en bloedingen tussen zijn hersenen en schedeldak opliep. Justitie eiste een celstraf van tien jaar, maar de rechtbank veroordeelt hem tot een veel lagere straf: twee jaar.