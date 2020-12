Voorwaardelijke rijontzegging voor scholier (19) die dronken klasgenoot overreed met Jeep

Oproep Mis jij een behande­ling of operatie in ziekenhuis door coronadruk­te? Laat het ons weten!

30 november Het aantal coronapatiënten in Rotterdam en omstreken is nog altijd fors. Het gevolg is dat operaties en behandelingen zonder spoed afgezegd of verzet kunnen worden. Is een voor jou belangrijke afspraak afgezegd? Wij horen graag jouw verhaal.