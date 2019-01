Voorwaardelijke taakstraf geëist tegen ME’er die Feyenoordfan aanreed

De 28-jarige slachtoffer, supporter Thom Grootscholten uit Poeldijk, zou op de dag van de aanrijding een paar biertjes hebben gedronken en een snuifje coke hebben genomen. Op weg van de kroeg naar huis werd hij op de Coolsingel aangereden door de ME-bus.

Tijdens de zitting werden verschillende filmpjes vertoond. Op een ervan is te zien dat de bus tientallen meters op het fietspad rijdt vlakbij de metro-ingang voor de Bijenkorf. Ook zijn er veel agressieve supporters die stenen gooien.

Quote Ik dacht dat ik om hem heen kon rijden, maar zag te laat dat ik dat ik dat niet ging redden ROT01, Verdachte ME’er

Ter hoogte van de Koopgoot stuurde de agent, op de zitting aangeduid als ROT01, zijn bus het fietspad op. Op de kruising van de rijbaan en de trambanen wilde hij - naar eigen zeggen - een grote bocht maken, om de bereden politie beschermen tegen een groot aantal supporters. ,,Ik dacht dat ik om het slachtoffer heen kon rijden, maar op laatste moment zag ik dat ik dat niet ging redden.”

Doodleuk laten liggen

Voor de aanrijding werkte de Feyenoordsupporter als zzp’er in de kassenbouw, vertelde hij aan het AD Rotterdams Dagblad. ,,Dat was mijn lust en mijn leven. Dat is mij door de actie van die agent in één klap afgenomen. Ik kan dat werk niet meer doen. Het meest neem ik die man kwalijk dat hij is weggereden nadat hij me geraakt had. Hij heeft me daar doodleuk laten liggen.”

Afgaande op beelden die in de bus zijn gemaakt, leek geen van de ME’ers zich ervan bewust te zijn dat ze iemand hadden geraakt. ,,Toen ik in de gaten kreeg dat ik hem toch geraakt had, ben ik gestopt", verklaarde de agent. Het slachtoffer was al verdwenen. ,,We dachten dat hij was opgestaan na de val.” Maar Grootscholten was door omstanders van de kruising gehaald.

Gigantische geldproblemen

Het slachtoffer was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak: ,,Ik kan me er weer boos over maken. Ik ga daarom niet naar de rechtbank. Ik denk dat ik ‘m aanvlieg’’, zei hij enige dagen voor de zitting. Zijn vriendin deed het woord namens hem. ,,Thom is twee keer geopereerd en moest zeven maanden revalideren. We hebben gigantische geldproblemen gehad doordat hij niet meer kon werken.’’

De officier van justitie stelde dat de agent verwijtbaar heeft gehandeld. De ME-bus reed half op de stoep, half op het fietspad. Het was hectisch op de Coolsingel en er hing een rellerige sfeer. Volgens de officier heeft de verdachte willens en wetens het risico op een aanrijding aanvaard, wat neerkomt op ‘voorwaardelijk opzet’.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

De advocaat van de agent schetste de situatie waarin haar cliënt zijn werk moest doen. ,,Er waren die dag 750 agenten op de been, er zijn 100 aanhoudingen verricht en er waren 35 bijtincidenten.” De raadsvrouw omschreef de sfeer als grimmig, zo zou er met terrasmeubilair, blikjes en stenen zijn gegooid. ,,De stuurbeweging naar rechts was ter bescherming van de politiepaarden. Mijn cliënt heeft niet ingestuurd op het slachtoffer.’’ Zij sprak van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en pleitte voor volledige vrijspraak. Dat Grootscholten geraakt werd, heeft ook met zijn eigen houding te maken, meende ze. ,,Andere mensen gingen wel aan de kant.”