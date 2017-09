Vrachtauto beschadigt plafond Thomassentunnel

Napels stelt beslissing over komst Fey­en­oord­sup­por­ters uit

14:06 Pas volgende week wordt duidelijk of Feyenoordsupporters toch welkom zijn in Napels voor de eerste uit-wedstrijd van de Rotterdamse club in de Champions League. Dat laten de SSC Napoli en de Italiaanse politie weten.