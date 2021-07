Vrachtschip in de Rotterdamse haven scheef nadat het vol water is gelopen

Weer volop kinderpret na verwoesten­de brand in Plaswijck­park: ‘En grote kans op nieuw restaurant’

8:01 Plaswijckpark in Rotterdam floreert weer. Een half jaar na de vernietigende brand die het theatergebouw in de as legde, stroomt het volk weer toe naar de familie-attractie, die in 2023 zijn 100-jarig bestaan viert. Een feest dat onder andere in het teken zal staan van de nieuwbouw, wellicht op de plek van het verwoeste pand. ,,Voor ons is dit een reden om het hele terrein onder de loep te nemen.’’