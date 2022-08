Vrachtwagen die inreed op buurtfeest Nieuw-Beijerland geborgen

Update NS-personeel legt werk neer in regio: ‘Ik moet mijn vlucht naar Dublin halen’

De staking van NS-medewerkers is vrijdagochtend vroeg goed voelbaar in regio Rotterdam. In Zuid-Holland ligt het treinverkeer sinds 04.00 uur zoals verwacht vrijwel volledig plat. Op de vertrekborden is te zien dat de komende uren er maar enkele treinen vertrekken vanaf Rotterdam Centraal: het overgrote deel is geannuleerd.

26 augustus