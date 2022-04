Vrachtwagen waarmee motoragent werd doodgereden niet terug naar eigenaar

Technisch onderzoek

Volgens de rechter wordt er nog aanvullend technisch onderzoek gedaan en kan er naar aanleiding daarvan nog verder onderzoek nodig zijn. Zo zijn er twijfels over de berekeningen van de remweg. In het technische onderzoek staat dat M. als hij op tijd had geremd een aanrijding had kunnen voorkomen. Deze berekening klopt volgens de advocaat niet. De chauffeur stelt zelf dat hij de motoragent probeerde te ontwijken en nooit de opzet had hem dood te rijden.