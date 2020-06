Vrachtwagenchauffeur (55) zwaargewond na mishandeling op A20 bij Rotterdam

Flinke hijsklus: verdieping van 700 ton op monumen­taal gebouw geplaatst

14:38 Het was passen en meten, manoeuvreren op de vierkante centimeter, maar de vierde verdieping op gebouw De Nieuwe Maaskant stáát. Een klus die zelfs in bouwstad Rotterdam zelden is vertoond, met in de hoofdrol een drijvende megakraan die een 800 vierkante meter grote constructie van glas en staal bovenop het gemeentelijk monument aan de Schiehaven takelde. Een huzarenstukje van bouwer en projectontwikkelaar VORM, waar iedereen natuurlijk apetrots is op dit hijskarwei op hoog niveau.