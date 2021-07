Vrachtwagenchauffeur die motoragent doodreed verdacht van doodslag: ‘Sterke aanwijzingen voor opzet’

‘Zwevende bomen’ zijn misschien de oplossing om daken groener te maken in Rotterdam

7 juli Bomen zijn altijd stevig geworteld in de aardbodem. Oh wacht, dat hoeft niet meer. Op het terrein van de Stadskwekerij Rotterdam ‘zweven’ namelijk drie bomen boven de grond. Ze zijn geplaatst in een nieuwe vinding die een boomveer wordt genoemd. De lichte constructie stelt de boom in staat mee te bewegen bij windvlagen, zodat hij niet afbreekt.