Vrachtwagenchauffeur Edwin M. houdt vast aan onschuld bij fatale botsing met motoragent

Renovatie Van Brienen­oord­brug vindt niet in Barend­recht plaats: ‘Maakten ons serieuze zorgen’

12 oktober Het bouwdok langs de Oude Maas in Barendrecht is niet langer in beeld als mogelijke plek voor de renovatie van de Van Brienenoordbrug. Rijkswaterstaat en de gemeente Barendrecht hebben dat dinsdagmiddag laten weten.