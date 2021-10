Vrachtwagenchauffeur Edwin M. naar Pieter Baan Centrum, OM sluit vervolging voor moord nog niet uit

live twitterHet OM sluit niet uit vrachtwagenchauffeur Edwin M. uiteindelijk voor moord op motoragent Arno te vervolgen. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van voorbedachte rade. Zo zou hij eerder hebben gezegd bij een volgende controle de agent dood te rijden. ,,Hij had al langere tijd rancune tegen de politie’’, aldus de Officier van Justitie.

Vandaag is de eerste pro forma-zitting, waarbij de stand van zaken van het ongeluk wordt besproken. De verdachte is niet aanwezig in de rechtszaal, maar de rechter heeft aangegeven te verwachten dat hij bij de daadwerkelijk behandeling wél komt.

De officier van justitie beschreef hoe de gewelddadige dood van motoragent Arno, tijdens zijn werk, een grote impact heeft gehad. Het verdriet en de verontwaardiging van zijn familie, vrienden, collega's en de samenleving in haar geheel. ,,M. heeft een groot wantrouwen richting de politie en ook geen vertrouwen in dit onderzoek. Maar er is geen enkele reden aan het onderzoek te twijfelen. Hij krijgt alle ruimte om zijn visie te geven. Alles wordt onderzocht.’’

Noodlottig ongeval

Volgens M. was er geen sprake van opzet maar is de dood van de motoragent een noodlottig ongeval. Het Openbaar Ministerie meent echter dat als hij had geremd hij een botsing had kunnen voorkomen. Het Openbaar Ministerie is er in elk geval wél van overtuigd dat M. de motoragent met opzet heeft doodgereden, wat doodslag zou zijn. Er zijn meerdere camerabeelden van het ongeluk en wat daaraan vooraf ging. Ook zijn er getuigen.

Voor het onderzoek naar wel of niet voorbedachte rade, zal onder meer de computer van de verdachte worden onderzocht. Er is 1,5 terabyte aan gegevens.

M. reed de motoragent begin juli op de Waalhavenweg in Rotterdam aan, nadat deze hem een stopteken had gegeven. Hij zou niet hebben afgeremd, toen de agent wél vaart minderde. Het OM verdenkt hem van doodslag. Na de botsing sleepte M. met zijn vrachtwagen het slachtoffer nog vele honderden meters mee en reed daarna door. Over waarom hij niet direct stopte en daarna wegreed, zou M. geen verklaring hebben afgelegd.

