Vragen over houding van scholen tot zorgleerling

Video Gemeenteraden willen Nederlandse vlag in de zaal

8:46 Hij is terug, de Nederlandse vlag. Waar in het buitenland boven elk officieel gebouw - van postkantoor tot parlement - de nationale kleur wappert, moest je in Nederland goed zoeken naar nationale symbolen. Maar in navolging van de Tweede kamer willen nu ook de gemeenteraden de Nederlandse driekleur in hun midden.