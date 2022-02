Vrees voor overrijp fruit als élke fruitcontainer door drugsscanner moet: ‘Zelfs nu al last van vertragingen’

De ontelbare kilo's cocaïne die via de Rotterdamse haven naar Europa komen zijn ook een grote zorg van Rob van Opzeeland, directeur van onder andere de Rotterdam Fruit Wharf aan de Merwehaven. Want of het nu op het haventerrein is of bij hem in het magazijn: overal waar drugs opduikt is er risico voor medewerkers. Het risico om oog in oog te staan met criminelen.