Vrees voor voetbalrellen: noodbevel rondom Van der Valkhotel in Nieuwerkerk van kracht

Feyenoord­café ’t Haantje mag week na explosie weer open

11 mei Het bekende Feyenoordcafé ’t Haantje in Rotterdam-Lombardijen mag weer open. Dat heeft locoburgemeester Wijbenga besloten. Het eetcafé was sinds vorige week woensdag gesloten op last van de gemeente, nadat er een explosief was afgegaan.