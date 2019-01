Vrienden: Slachtoffer schietpartij is rapper Feis

videoHet slachtoffer van de schietpartij in de vroege nieuwjaarsmorgen op de Nieuwe Binnenweg is de Rotterdamse rapper Feis. Dat melden vrienden op Facebook en andere media. ,, Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje’’, zegt zijn goede vriend Tony Pengel - rapper U-Niq- op Facebook.

Kort na vijf uur vanmorgen was er een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. Een slachtoffer zakte ter plekke ineen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander meldde zich zelf in het ziekenhuis. De politie arresteerde zeven verdachten op het Heemraadsplein. Na het lossen van schoten gaven deze verdachten zich over.

Op de filmpjes van Feis –wiens echte naam Faisal Mssyeh is- op Instagram is te zien hoe hij met mooie plannen het nieuwe jaar in ging. De Rotterdammer filmde vanaf grote hoogte het vuurwerk op de Kruiskade en zegt: ,,Nieuw jaar, nieuwe doelen. Een van die doelen is nieuwe muziek droppen.’’

Op volle toeren

Feis is zeer bekend in de rapscene in Rotterdam. Hij brak in 2007 door met zijn bijdrage aan ‘Klein, Klein Jongetje’ van mede-Rotterdammer U-Niq. Hij was de rechterhand van Winne, werkte samen met rappers Winne, Kempi, Murda Turk, Hef, Sjaak, Appa en MocroManiac en maakte eigen albums. De Rotterdammer deed ook mee aan het programma Op volle toeren van Ali B. waar hij een liedje van de Nederlandse zangeres Maribelle zong.

We hebben zojuist het verschrikkelijke bericht ontvangen dat @feisecktuh is overleden. Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe♥️. Rust in vrede Feis. Een ecktuh 🙏 1,969 Likes, 69 Comments - Top Notch (@topnotchnl) on Instagram: "We hebben zojuist het verschrikkelijke bericht ontvangen dat @feisecktuh is overleden. Wij wensen..."

Tony Pengel Mijn heel jaar verpest door ernstig verdriet 😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔. Mijn broertjes! Waarom nou ??? Sanggggggg Rust in vrede Feis, mijn kleine broertje owwwww wat ben ik gebroken van binnen en helemaal niet...

