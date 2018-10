Pim Blokland: ‘Als stadionplan mislukt, dan is de gemeente verantwoordelijk’

Feyenoord-directeur Jan de Jong kan in het stadionconflict met de gemeente Rotterdam rekenen op de steun van een meerderheid van de Vrienden van Feyenoord. Zijn eis om in het nieuwe stadion bij voorrang minimaal 25 miljoen euro betaald te krijgen is terecht, stelt voorzitter Pim Blokland. ,,Dat is ook voor ons een belangrijk punt.’’

Waarmee hij overigens niet zegt dat zij nu al bereid zijn om de portemonnee te trekken om in de geplande voetbaltempel te investeren. Dat is afhankelijk van de businesscase en het oordeel van Feyenoord over dit veelbesproken ondernemingsplan. Blokland verwacht dat het nog 4 á 6 weken duurt voordat het rekenwerk is voltooid.

,,Hier valt of staat alles mee’’, benadrukt hij. ,,Is een nieuw stadion haalbaar of niet? En zo ja, is het dan met de hakken over de sloot? Daarop zullen we moeten wachten. Voor die tijd maken we geen keuze.’’

Wel of geen nieuw stadion, het is de vraag die Rotterdam – en iedereen die Feyenoord lief heeft – al jaren bezighoudt. Mocht directeur Jan de Jong zijn zegen geven aan de businesscase – die kans schatte hij onlangs zelf in op 90 á 100 procent – dan is financiële hulp van Blokland en de zijnen onontbeerlijk. Want Feyenoord wil met de inbreng van eigen vermogen mede-eigenaar worden van het complex, dat op de oever van de Nieuwe Maas moet verrijzen.

,,Alles wat goed is voor Feyenoord, daaraan willen we meewerken’’, klinkt het. ,,Wij willen óók dat Feyenoord een hoger spelersbudget krijgt. Als je meer kwaliteit op het veld hebt staan, dan kun je er meer geld mee verdienen. Daarop focussen wij ons eveneens. Als de vooruitgang maar minimaal is, dan zullen we goed moeten nadenken of we dat wel willen als Vrienden van Feyenoord.’’

Directeur Jan de Jong kwam recent met die eis van 25 miljoen euro. Een verrassing?

,,Nee, zeker niet. Nu is het spelersbudget 19 miljoen euro en dat is te weinig. Maar die 25 miljoen euro, daar hebben we het intern al jaren over. Dat leeft bij de Vrienden van Feyenoord al sinds de start van Feyenoord City. Dat Feyenoord daar nu mee naar buiten komt, is een beetje laat, om eerlijk te zijn.’’

Een vertegenwoordiger van de International Stadia Group, die de businesscase doorrekent, gaf recent aan dat een goedkeuring van dat plan aanstaande is. Dat is voldoende voor jullie?

,,Nee. Wij willen te zijner tijd zelf inzage in de businesscase krijgen. We zitten met een groep zakenmensen die van wanten weet. Daar hoeven we echt niemand voor in te huren. Wij kijken of we met dat plan kunnen leven. En of die 25 miljoen euro voldoende is. Of komt er een lager bedrag uit? Dan vraag ik me af of we daaraan willen meedoen.’’

Voor Jan de Jong is een vergoeding van minimaal 25 miljoen euro in het nieuwe stadion een harde eis. De club wil als eerste betaald krijgen, nog voor de banken en de stad.

,,Dat is voor ons ook een belangrijk punt. Want mocht de stad dit dwarsbomen, dan zal er vanuit de Vrienden van Feyenoord denk ik weinig support komen. Dan zijn we daar niet gelukkig mee.’’

Feyenoord wil mede-eigenaar worden van het stadion en gaat met dat uitgangspunt de boer op. Een goed idee?

,,Zeker. Om het plan makkelijker rond te kunnen rekenen, is het belangrijk om eigen vermogen in te brengen. Wij kijken binnen de Vrienden van Feyenoord of we daaraan kunnen bijdragen, al blijft het voor elke vriend een individuele afweging. De Vrienden van Feyenoord als geheel zal nooit geld inbrengen.’’

Mocht het nieuwe stadion doorgaan, dan moet Feyenoord nog tot 2023 in de huidige Kuip doorspelen. In die periode moet het spelersbudget ook al groeien. Maakt u zich daar zorgen over?

,,Wat we nu op het veld zien staan, daar zitten geen spelers tussen die ineens 25 miljoen euro waard zullen zijn. Maar daarin kan snel verandering komen. Er komt nu een hele goede jeugd aan, waarvan er met een beetje geluk vier of vijf zullen doorbreken. En dat is het voordeel van een lege portemonnee, dan zul je het met jeugdspelers moeten doen. Als daar nou een paar briljantjes tussen zitten…’’

Een nieuw stadion. Hoe denken de individuele vrienden daarover?

,,Dat is heel verschillend. Sommigen vinden het prachtig om in spelers te investeren, maar die hebben niets met beton en staal. Zo’n stadion, daar hebben ze geen enkel gevoel bij.’’

Er is nu een patstelling tussen Feyenoord en de stad. Wat vindt u van die situatie?

,,Dit is zo belangrijk voor de stad. Niet alleen het stadion, maar heel Feyenoord City. Dat moet de gemeente zich wel realiseren. Dat als het stadion niet doorgaat, wat dat voor de stad betekent. Dan is de gemeente verantwoordelijk, en niet Feyenoord. De stad laat dan de kans liggen.’’