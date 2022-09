Vrijdag geen treinverkeer rond Rotterdam door nieuwe stakingen NS

Onderhandelaar Jerry Piqué van CNV Vakmensen laat weten dat ‘de actiebereidheid onder het NS-personeel enorm hoog is’. ,,We gaan nu door tot NS over de brug komt en bereid is om een goede cao met ons af te spreken, met een stevige loonsverhoging en afspraken over het aanpakken van de werkdruk.”

Verlof en vaste banen

Concreet vraagt CNV Vakmensen in de nieuwe cao (de huidige is per 1 juli afgelopen) onder meer om een loonsverhoging van 4,5 procent per jaar plus een volwaardige december-uitkering (van 8,33 procent). Daarnaast wil de bond dat de hoge werkdruk wordt aangepakt met afspraken over verlof, opleidingen en vaste banen voor uitzendkrachten.