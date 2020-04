Vrijgelaten ‘trouwstoetmepper’ zit na een dag alweer vast

Shahid B. meldde zich op de dag van zijn vrijlating keurig bij de instelling die hem moet gaan behandelen, maar hij bleek drugs te hebben gebruikt. De instelling maakte daar melding van en dat was reden om hem opnieuw aan te houden. Het kostte enig zoekwerk, maar uiteindelijk kon hij in Vlaardingen, in de woning van zijn zwager worden gearresteerd.



De Jonge greep afgelopen augustus in toen een trouwstoet voor overlast en gevaarlijke situaties in het verkeer zorgde. Op de Westzeedijk wilde De Jonge een van de deelnemers van de stoet aanhouden. Toen hij de man in de boeien sloeg, werd hij van achteren neergeslagen en raakte hij bewusteloos. Zowel de arrestant als de ‘trouwstoetmepper’ ging er vandoor. Familieleden weigerden de identiteit van de mannen bekend te maken. Shahid B., de broer van de bruid, werd weken later door de politie in Lopik gearresteerd. Hij verstopte zich bij de inval onder een bed.