Vrijheid is meer dan feest vieren en dus kun je nu ook afzien op de Battle4Freedom

Totale chaos in aanloop naar de halve finale: Traangas, onweersbui én geen bussen

De aanloop naar de wedstrijd in Marseille verliep voor duizenden Feyenoordsupporters in totale chaos. In een zware onweersbui braken supporters uit de fanzone, maar bussen waren er niet. De politie zette direct traangas in. Ook later weer traangas, toen de aanhang te voet naar het stadion wilde lopen. ,,Hier is de uitspraak ‘Met de Franse slag’ voor bedacht.’’

21:47