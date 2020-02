Vrijspraak voor ‘Tattookillers’ in zaak martelmoord Onno Kuut

UPDATE Kind zwaarge­wond nadat auto in zandbak belandt van school in Nieuwer­kerk

14:25 Een automobilist die even rond 13.00 uur de macht over het stuur verloor, is met zijn voertuig in de zandbak beland van een school in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarbij is een kind, een jongetje, zwaargewond geraakt. Het slachtoffertje is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.