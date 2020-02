Vrijspraak voor ‘Tattookillers’, maar ontsnapte Cor P. wordt nog steeds gezocht

De vermeende Tattookillers zijn vrijgesproken van de martelmoord op Enschedeër Onno Kuut (30), tien jaar geleden. Tegen de Schiedamse broers Cor (36) en Brian P. (32) en medeverdachten Henk S. (45) en Evert S. (39), beiden uit Leerdam, was een levenslange gevangenisstraf geëist. Er zijn veel aanwijzingen voor de betrokkenheid van de vier verdachten. Maar er is onvoldoende bewijs tegen de mannen. Daarom zijn ze vrijgesproken.

Volgens de rechtbank zijn er nog veel vragen onbeantwoord. Zo blijft onduidelijk waarom Onno Kuut dood moest. Hij zou 50.000 euro van Brian P. hebben gestolen, maar daar is geen bewijs voor. De vraag hoe en onder welke omstandigheden Kuut is omgebracht kan eveneens niet worden beantwoord.

Hij zou zijn gemarteld en vermoord in een woning in het centrum van Leerdam. Maar volgens de rechtbank is nergens uit gebleken dat het daar ook daadwerkelijk is gebeurd. De uitspraak is een flinke klap voor het Openbaar Ministerie dat jarenlang onderzoek deed naar deze zaak.

De rechtbank geeft aan dat het misschien wel kan dat de verdachten op de plek zijn geweest bij de duinen van Hoek van Holland waar Onno Kuut werd begraven. Dat is onvoldoende om vast te stellen wie daar welke rol heeft gespeeld.

,,Dit was voor mij de enige mogelijke uitspraak‘’, reageert Sander Janssen, die verdachte Henk S. bijstaat. ,,Want het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Ik heb destijds in mijn presentatie uiteengezet dat de stelling van het Openbaar Ministerie niet klopt.‘’ ,,Het is verdrietig voor de nabestaanden van Onno Kuut‘’, zegt Gitte Stevens, de advocaat van Brian P. ,,Ze willen oplossing, maar er is geen oplossing naar boven te krijgen. Er zijn te veel zwarte gaten in het dossier.

Het Openbaar Ministerie (OM) spreekt niet van een klap die het te incasseren krijgt. ,,Wel is sprake van teleurstelling‘’, zegt woordvoerder Wim de Bruin. ,,de afgelopen tien jaar is alles uit de kast gehaald om de rechtbank een dossier te kunnen overleggen. Het is dan teleurstellend dat niet is vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de dood van Onno Kuut. Daarmee is dus een heel ernstig misdrijf niet opgelost.’’

In opdracht

Het OM kan nu nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat. ,,We gaan eerst het vonnis van de rechtbank uitvoerig bestuderen. Daar hebben we twee weken de tijd voor‘’, aldus De Bruin om .

De Tattookillers vormen volgens ingewijden een moordeskader dat in opdracht liquideert. Kuut was lid van de groep, die zijn naam dankt aan de grote Chinese tekens die op de ruggen van de leden zijn getatoeëerd.

Voor het motief achter de gruwelijke moord bestaan verschillende scenario’s. Kuut zou betrokken zijn geweest bij een liquidatie waarbij per ongeluk een tweede slachtoffer viel en zou dat met zijn leven hebben moeten bekopen. In een andere versie zou een financieel conflict met Enschedeër Michel B., oprichter van de verboden motorclub Satudarah, hem het leven hebben gekost. Ook gaat het verhaal dat Kuut enkele tienduizenden euro’s van de gebroeders P. zou hebben gestolen.

Verminkt

Wandelaars troffen in maart 2009 Kuuts verminkte lichaam aan in de duinen van Hoek van Holland. Kuut bleek een week eerder meerdere malen door twee van de verdachten met een gehuurde auto naar de plek te zijn gereden, waar hij later werd begraven. Zijn keel was doorgesneden. Huilend had hij enkele dagen voor zijn dood aan zijn moeder verteld dat hij niemand vertrouwde en in Rotterdam zou onderduiken. Dat was de laatste keer dat ze hem in leven zag.

Verdachten Brian en Cor P., Henk S. en Evert S. hebben zich altijd op hun zwijgrecht beroepen. Alleen Henk S. heeft tijdens het proces zijn mond opengedaan: om te zeggen dat hij niets met de moord te maken heeft.