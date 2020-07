Vrijspraak voor van fraude verdachte oprichters van de populaire sushiketen Sumo

De van fraude verdachte oprichters van de populaire sushiketen Sumo zijn door de rechter volledig vrijgesproken. De belangrijkste reden is dat het OM tijdens de strafzaak niet had gemeld dat het onderzoek werd gevolgd door een documentaireteam.

Het keiharde vonnis is zojuist uitgesproken, een bizar slot in de slepende fraudezaak naar het van oorsprong Rotterdamse Sumo-concern. ,,Wie van de Belastingdienst steelt, steelt van de armen. We hadden bedacht om gevangenisstraffen te geven,‘’ sprak rechter J. Boek. ,,Maar alles is anders geworden nu blijkt dat journalisten met het onderzoek hebben meegelopen en dat aan hen politiegegevens zijn verstrekt. Dat mag niet. En nog veel erger is dat de officier van justitie dit expres buiten het proces heeft gehouden. Dit kan echt niet.‘’

Golden boy

Tegen hoofdverdachte Ho Chi L. eiste het OM nog 22 maanden cel en een boete van bijna twee ton wegens grootschalige belastingfraude. Al eerder moest hij afstand doen van al zijn horeca-activiteiten. Lees hier het profiel van de voormalige golden boy van Rotterdam-West. Tegen drie andere verdachten is een celstraf van 8 tot 18 maanden geëist. Ook voor hen geldt vrijspraak.

De uitspraak is een ongekende berisping voor het OM. De vervolging van Sumo gold als prestigieuze zaak. Jarenlang zouden bij het snel groeiend Sumo-concern contante betalingen stelselmatig niet in de boekhouding zijn verwerkt. Het geld werd vooral gebruikt om personeel zwart uit te betalen. Volgens berekening van de FIOD zou 25 miljoen zijn afgeroomd. Ho Chi L. schikte met de Belastingdienst 15,5 miljoen euro, maar later besloot het OM alsnog te vervolgen.

Camerabeelden

Deze rechtszaak werd vorig jaar echter plots opgeschort toen NRC meldde, vlak voor de uitspraak, dat het fraudeonderzoek van de FIOD is gevolgd door een documentaireteam van de KRO-NCRV. Het team kreeg inzage in tal van vertrouwelijke gegevens, zoals geheime telefoonopnames en camerabeelden. De rechtbank en de verdediging van de vier verdachten waren hiervan niet op de hoogte.

Afgelopen maart, in de rechtbank in Amsterdam, eiste de bekende advocaat Spong inzage in de beelden. Spong noemde de documentaire een ‘ernstige inbreuk op de privacy’ van de Sumo-verdachten. ,,Een promotiefilm voor de FIOD, elementair hoor- en wederhoor ontbreekt.’’ Maar hij kreeg nul op rekest .

Afstemming

Bij de fraude, die met name bij de aangiften van inkomstenbelasting zou zijn gepleegd, waren volgens het OM negentien restaurants betrokken, onder meer in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Hilversum. Volgens justitie was er duidelijk sprake van een criminele organisatie. ,,Dat de strafbare feiten in een georganiseerd verband plaatsvonden, is evident. Het Sumo-concern was ten tijde van het plegen van de strafbare feiten zo groot dat er afstemming van coördinatie nodig was’’, zei de officier vorig jaar .

Maar vandaag veegde de rechter alles van tafel.

Bekijk hier onze nieuwsvideo's.