Vrijstaande woning in Rotterdam-Hillegersberg flink beschadigd door uitslaande brand

Tip pensioen­fonds onthult triplefunc­tie van 104 uur in de week, werknemer ontslagen: 'Onaccepta­bel’

Een man die in het geheim voor drie werkgevers tegelijk werkte, is tegen de lamp gelopen. Dat gebeurde nadat een van zijn werkgevers lucht kreeg van zijn veelomvattende nevenwerkzaamheden. Hij is alle drie zijn banen kwijt en moet van de rechter zijn oud-werkgevers een bedrag van zo’n 90.000 euro betalen.