Vrijwilligers Eurovisie Songfestival kunnen zich nu aanmelden: ‘Al moet ik patat bakken’

Meerdere ongelukken en vertraging door gladheid op de wegen in en rond Rotterdam

8:56 De politie waarschuwt voor gladde wegen. Er zijn vanmorgen al meerdere ongelukken gebeurd, waardoor er flinke vertragingen in de ochtendspits ontstaan. Een dame belandde met haar auto in de sloot in Ridderkerk. Zij klom op het dak en kon dankzij de brandweer in veiligheid worden gebracht.