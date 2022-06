Vroeger was niet alles beter, maar scholen straalden wel uit dat we onderwijs belangrijk vonden

CommentaarDaar lag-ie opeens. Een ‘monsterlijk groot gevaarte’ op het dak van basisschool De Tandem in Oud-Beijerland. De afzuiginstallatie moet de kinderen volgens de nieuwste richtlijnen aan frisse lucht helpen en nu winden de omwonenden zich op over het uitzicht op het apparaat. Alsof De Tandem daarvoor een lust voor het oog was.

Het is zo’n school met veel trespa, zoals er meer in Nederland staan. Geregeld komt de slechte staat van de schoolgebouwen in het nieuws. Onderzoeksbureau McKinsey constateerde twee jaar geleden, nota bene in opdracht van het ministerie van onderwijs, dat de budgetten tekort schieten, de bouwkosten snel groeien en schoolbesturen als eerste op deze post bezuinigen. Op dat moment waren de gevolgen van de coronapandemie voor ventilatieregels en bouwprijzen nog niet eens in zijn volle omvang duidelijk.

De jaren dat scholen met hoge plafonds en voorname gevels samen met het gemeentehuis en de kerk de mooiste gebouwen van de plaats waren liggen ver achter ons. Vroeger was niet alles beter, maar die gebouwen straalden wel uit dat we onderwijs belangrijk vonden.

Nu is de boodschap eerder dat het allemaal niet te veel mag kosten. Zo vaak is aan de gebouwen te zien dat de ontwerper en aannemer een krap budget hadden. Met een slecht binnenklimaat als consequentie. Bij de oplevering voldoet het allemaal net aan de richtlijnen, maar met een aanscherping zijn al lapmiddelen nodig. De Tandem is niet de enige school waarvoor nu zo’n grote afzuiginstallatie nodig is. Dan kunnen leerkrachten nog zo hun best doen, maar dan is er in de basis al iets mis.

Het kan wél; met een laag budget iets goed en moois bouwen. Dat hebben de aannemer en ontwerper van de Malieklos in elk geval bewezen. Het complex met sociale huurwoningen in Rotterdam-Zuid heeft de Rotterdamse Architectuurprijs gewonnen, vóór het in het oog springende Depot van Museum Boijmans van Beuningen. De bewoners zijn lyrisch over hun huis. ,,Het gaat veel beter op school sinds we hier wonen”, zegt huurder Yusuf Akin tegen deze krant over wat het met zijn gezin doet. Een goed gebouw kan het begin van veel moois zijn.

