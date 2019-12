Vrolijke kerst voor Trip die vorig jaar ondervoed en met gebroken poot werd gedumpt

Om de poot van het dier weer in de juiste positie te krijgen, was een ingrijpende operatie nodig. Het hondje kreeg zeven pinnen in zijn poot en moest maandenlang revalideren. Hij werd, nadat hij werd gevonden, opgevangen en geopereerd in het dierenopvangcentrum in Spijkenisse. Bij een pleeggezin kon Trip rustig herstellen van de operaties.



De operatie van Trip werd mede bekostigd door donaties. Het viel overigens nog niet mee om een baasje te vinden voor Trip. Een paar maanden geleden deelde het Dierenopvangcentrum nog een video met tal van aandoenlijke beelden van de hond. Mede in de hoop om een geschikt baasje te vinden.



Nu is het dan toch zover: de hond heeft net voor de kerst een thuis gevonden. ‘We zijn super-super-superblij voor Trip!’, aldus de Dierenbescherming.