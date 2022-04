Vrolijke Linda (58) stond altijd voor iedereen klaar: niet alleen voor haar gezin, maar ook voor mensen in de wijk

Christen­Unie-SGP op koers voor deelname aan brede coalitie Capelle: ‘Asielzoe­kers voor ons breekpunt’

De ChristenUnie-SGP in Capelle aan den IJssel heeft goede hoop op deelname aan de nieuwe, brede coalitie in de IJsselgemeente. Lijsttrekker Hilde Groenendijk heeft vorige week een tweede gesprek gehad met informateur Gerrit Kruijt. ,,Daarbij hebben we de zaken wat verder uitgespit. Wat we per se wél willen en wat niet’’, zegt ze.

4 april