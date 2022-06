Vrouw (33) loopt steekwond op bij ruzie in woning Beverwaard

Column Als nou van elke partij één van de mannen zich om laat bouwen tot vrouw, dan zijn we eruit

Ik begrijp dat er voor het nieuwe college van Rotterdam maar één vrouw te vinden was die geschikt was om wethouder te worden. Oh, maar er wonen in Rotterdam toch zo’n 350.000 vrouwen. Dat zijn er 30.000 meer dan mannen. En die verhouding zet zich door op de Erasmus universiteit. Ook op onze hogescholen zitten meer meisjes dan jongens. En op het voortgezet onderwijs zijn de jongedames niet alleen met meer maar doen ze het ook beter.

