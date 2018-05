Vrouw (44) overleden na ernstig verkeersongeval N209

Bombarde­ment herdacht met spectacu­lai­re roeiwed­strijd

11:50 Het begint een mooie traditie te worden in Rotterdam: de 14th of May Memorial Regatta. Ook komende zaterdag wordt er weer een spectaculaire roeiwedstrijd voor sloepen gehouden op de Nieuwe Maas, om zo het bombardement op de stad te herdenken. Er wordt geroeid over een afstand van 16,65 kilometer.