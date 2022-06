Vrouw (60) ligt wekenlang dood in haar flatje: onderbuurvrouw slaat alarm vanwege maden

rotterdam van toen Foetsie was de oude Willems­brug, van heroïsche oeverver­bin­ding naar nutteloos schroot

De tijd vliegt voorbij, beste lezers. En naarmate je ouder wordt, gaat het allemaal nog een factor vier à vijf sneller. Zeker in een doldwaze periode als nu, waarbij rampen en tegenslag ons in een wurggreep houden. En dan is het ineens alweer veertig jaar geleden dat-ie werd gesloopt: de oude Willemsbrug, waarover het wegverkeer een dikke eeuw voorthobbelde tussen Noord en Zuid. Rechts op de raadplaat zie je nog nét het kuifje van zijn opvolger, schalks boven − de eveneens verdwenen − treinbrug uit.

16:00