Vrouw (69) gewond na overval in haar woning

Bewoners verbijs­terd over plan voor nieuwe brug: ‘We krijgen geen icoon, maar een galg in onze wijk’

Tegenstanders van de komst van een nieuwe stadsbrug in Rotterdam vertelden de raad dinsdag waarom ze zo boos zijn over de plannen. ,,We krijgen geen icoon, maar een galg in onze wijk.” Maar inmiddels laten ook prominente voorstanders zich horen.

7:10