Vrouw (78) in rolstoel wacht na ziekenhuisbezoek uren vergeefs op zorgtaxi

Rotterdam van Toen Het Witte Dorp: zelfs de naam is al legenda­risch

19:30 Redacteuren Priscilla van Agteren en Marcel Potters blikken elke week terug op het Rotterdam van vroeger. Vandaag: Het Witte Dorp, zelfs de naam is al legendarisch. Daar in een hoekje van West leefden de mensen vrolijk en tevree, in hun ieniemienie huisjes. Maar de woninkjes waren in de jaren 20 uit nood neergezet, en gingen niet eeuwig mee. De slopershamer was reeds in aantocht.