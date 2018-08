Vrouw (90) 's nachts in bed beroofd door vier mannen met bivakmutsen

Restaurant Tante Toos gaat Capelse wijn schenken

11:09 Restaurant Tante Toos aan de 's-Gravenweg in Capelle aan den IJssel krijgt een eigen huiswijn. De eerste dozen wit, rood en rosé zijn deze week in de wijnkelder gezet en de eerste glazen zijn reeds ingeschonken. ,,We hebben de wijnen samen met de Bodega in Capelle samengesteld'', legt eigenares Petra van der Laar uit. ,,We willen heel veel samenwerken met lokale ondernemers. Dit past er goed bij.''