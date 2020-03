Vrouw aangehouden in Málaga voor betrokkenheid dodelijke schietpartij Schiedam

‘Als de helikopter boven ons cirkelt, moeten we de deur sluiten’

8:40 De ontsnapping uit tbs-kliniek de Kijvelanden houdt de gemoederen flink bezig in het rustieke Poortugaal. Op straat, bij de sigarenboer, bij de viskraam. Het gaat nergens anders over, ook al zijn ze daar wel wat gewend en zeggen ze dat ze weten wat ze moeten doen. ,,Als de helikopter boven ons cirkelt, dan weten we genoeg. Dan moeten we de deur sluiten.’’