‘Vrouw die mitrailleurs aan huis verkocht spil in bende’

Rotterdam­se lobby voor EuroPride 2023 in volle gang

8:09 Het Rotterdamse stadsbestuur schaart zich volledig achter het initiatief om de EuroPride in 2023 in Rotterdam vieren. De lobby om het grote Europese festival - dat in het teken staat van homoseksualiteit en seksuele diversiteit - naar Rotterdam te halen is op volle toeren.