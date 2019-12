Vrouw doodgestoken in flat Rozenburg, man (33) aangehouden

Automobi­list slaat over de kop in straat vol geparkeer­de auto's en belandt in het enige nog lege parkeervak

8:54 De bestuurder van een Opel Corsa heeft vannacht in Rotterdam een engeltje op zijn schouder gehad. Toen hij een bocht instuurde, verloor hij de macht over het stuur en kwam zijn wagen op de kop terecht. In de straat stonden veel auto's geparkeerd, maar de man belandde wonderlijk genoeg in een leeg parkeervak en raakte niet noemenswaardig gewond.