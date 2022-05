Vrouw en kinderen lastiggevallen in Nieuwerkerk: man toont geslachtsdeel

Op maandag 25 april rond 13.15 uur liep een onbekende man naar drie kinderen die in de speeltuin van het Essepark aan het spelen waren. Hij deed hen een ‘ongepast voorstel’, meldt de politie. Hij vertrok daarna in onbekende richting. Op woensdag 18 mei vond rond 16.00 uur een soortgelijk incident plaats op het Kroonkruid. Daarbij waren twee kinderen het slachtoffer.

Signalement

Het is nog onduidelijk of er drie verschillende mannen betrokken zijn bij de zedenincidenten, of dat het om dezelfde volwassen man gaat. Er is op dit moment nog geen eenduidig signalement van de verdachte(n). De politie komt graag in contact met getuigen en vraagt hen om te helpen bij het opstellen van een duidelijk signalement. Daarvoor is zij op zoek naar de omschrijving van kleding, lengte en specifieke lichaam- en gezichtskenmerken.