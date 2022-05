Vrouw gewond bij steekpartij metro Capelle aan den IJssel

LIVE | Grote ontlading in Rotterdam en Marseille: Feyenoord door naar de finale

Het is gelukt! Na een zinderend spannende wedstrijd tegen Olympique Marseille heeft Feyenoord zich geplaatst voor de finale in Tirana. Nadat het fluitsignaal klonk, ontploften het Stadhuisplein in hartje Rotterdam en de tribunes in Marseille. Het is een dag waarop voetbalgeschiedenis is geschreven.

23:21