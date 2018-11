Vrouw gooit kitten uit raam in Delfshaven

De vrouw gooide het diertje vanuit haar woning aan de Bajonetstraat door het raam. Buurtbewoners die het zagen alarmeerden gisteravond de politie. De politie onderzoekt of het diertje al dood was of dat het door de val is gekomen. De vrouw heeft nog meer katten in huis. De dierenpolitie stelt een onderzoek in. Ook om te kijken hoe de andere beestjes er aan toe zijn. Het poesje was namelijk behoorlijk uitgemergeld.