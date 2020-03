Vrouw maakt inschattingsfout en belandt midden op trambaan

Rotterdam­se wint genoeg geld voor reis naar coronavrij vakantiepa­ra­dijs

18:39 Niets staat Gracia uit Rotterdam-Charlois meer in de weg om haar droom te verwezenlijken. Door een flinke prijs in de Postcode Loterij kan ze eindelijk op vakantie naar Frans-Polynesië. Zelfs de coronacrisis is geen obstakel voor het verwezenlijken van die droom: het tropische eiland in de zuidelijke Grote Oceaan is een van de weinige gebieden ter wereld waar het virus niet rondwaart.