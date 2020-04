Vrouw met riem mishandeld nadat ze man aanspreekt op gedrag bij metrostation Prinsenlaan

Man aangehou­den met auto vol inbrekers­ge­reed­schap

12:21 De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden die allerlei inbrekersgereedschap in zijn auto had liggen. Agenten waren aan het controleren in het Haringvlietgebied op Voorne-Putten toen ze een aantal verdachten voorwerpen in het voertuig vonden.