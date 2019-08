Vrouw overleeft hachelijk avontuur op dak van brandende woonboot

De hulpdiensten kregen tegen middernacht een melding van een grote brand aan de Stormpolderdijk. De brand was ontstaan in een schuur en sloeg in recordtempo over naar de woonboot, waar de vlammen al uit het dak en raam sloegen toen de politie arriveerde. Nadat de vrouw in veiligheid was gebracht, begon de brandweer met het blussen van de woonboot. De spuitgasten kregen daarbij hulp van een schipper, die vanaf een bijboot het vuur vanaf het water bluste.