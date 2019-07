Vrouw steekt A15 over en laat kinderen in auto achter: ‘Levensgevaarlijk’

Berger Arjan Verhoeven reed die middag met zijn collega over de snelweg zoekend naar pechgevallen. ,,Mijn collega reed over de parallelweg en zag een auto met drie kleine kinderen op de vluchtstrook staan. Er waren geen ouders in de buurt‘’, vertelt Verhoeven. ,,We namen toen contact op met de verkeerscentrale die met camera's inzoomde op de auto. Ook zij zagen dat er drie kinderen in de auto zaten zonder ouders. Ik was een paar kilometer verderop en ben er toen direct naar toe gegaan.‘’