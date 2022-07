Vrouw trapt per ongeluk op het gaspedaal in de wasstraat en breekt alle wasborstels

Extra onderzoek naar brute Rolex-roofover­val op Marco Boogers, verdachte blijft in cel

Justitie gaat extra onderzoek doen naar de overval op oud-profvoetballer Marco Boogers en zijn vrouw in Dordrecht. In het proces tegen verdachte Elton G. (23) uit Rotterdam bepaalden de rechters vrijdag dat er meer duidelijkheid moet komen over de gps-tracker die was gevonden onder de wagen van de voormalig speler van onder meer FC Dordrecht, Sparta, Groningen en RKC Waalwijk.

15 juli