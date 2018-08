Vrouw vervolgd voor doden zeven maanden oude baby

Column Vakantie voelt als een triatlon

Een welverdiende vakantie. Niet eerder is het zo vaak tegen me gezegd als deze zomer. De meeste mensen zouden het leuk vinden om dit te horen. Mij geeft het druk. Nu moet ik er wel écht van gaan 'genieten'. Werken geeft me rust. Vakantie voelt als een triatlon. Het boeken alleen al bezorgde me een hoge bloeddruk. Na een hele omreis kwam ik uit bij Mallorca.