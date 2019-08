Vrouw zwaargewond na aanval drie agressieve honden: politie schiet honden dood

Een op vijf kleuters geen controle bij schoolarts door personeels­te­kort

6:30 Een op de vijf kleuters heeft afgelopen schooljaar in de Rotterdamse regio geen controle bij de schoolarts gehad. De 2.600 kinderen uit groep 2 van de basisschool die niet aan de beurt zijn geweest, hebben komende maanden in groep 3 alsnog een afspraak. Oorzaak is het tekort aan jeugdartsen.