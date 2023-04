Vuurwerkbom tot ontploffing gebracht in Rotterdam-Ommoord

De kwestie Wat is er nodig om Rotterdam­mers gezonder te laten eten?

Wie tijdens een middagje winkelen op de Lijnbaan trek krijgt, kan terecht bij allerlei fastfoodketens. Gezond? Vaak niet. Maar het kan wel. Want vijf fastfoodzaken in Rotterdam hebben op verzoek van het stadsbestuur tijdelijk een groener, gezonder en duurzamer menu. Zit de klant daar wel op te wachten? Of is er een betere manier om gezonder eten aan de man te brengen?