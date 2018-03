VVD-lijsttrekker shirtloos op paard over Coolsingel in campagnefilmpje

Nee, het is géén imitatie van Poetin, zegt de VVD'er. ,,Dat denken meer mensen, maar het is een knipoog naar de Old Spice Reclame: I'm on a horse.''



Wat wel klopt: de bril die hij op doet, terwijl hij het heeft over 'pedante politici die vooral bezig zijn met uiterlijke schijn', is een verwijzing naar Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans. Ook zien we Karremans als Thierry Baudet liggend op een piano met op de achtergrond de Erasmusbrug.



Toch zit er wel degelijk een serieuze boodschap in het filmpje, vertelt hij. ,,Dat Rotterdam niks heeft aan al die schreeuwers. Ik ben nog nooit door iemand aangesproken die afluisterambtenaren wil in moskeeën, zoals Leefbaar, of wil dat de Witte de Withstraat van naam verandert.'' In plaats daarvan wil Karremans 'een stukje ondernemersmentaliteit' meenemen naar de gemeenteraad, om 'nuchter aan de slag te gaan met praktische zaken'.



,,En humor is een mooi middel om dat over te brengen'', lacht Karremans, die tevreden constateert dat het filmpje veelvuldig wordt gedeeld op sociale media. De VVD'er heeft er dan ook veel voor over moeten hebben, vertelt hij. ,,Toen ik op dat paard zat, was het drie graden onder nul of zo. Ik heb een halve longontsteking opgelopen!'' Last van gêne had hij dan weer niet. ,,Neehoor, al zal deze scène me wel de rest van mijn leven achtervolgen denk ik, haha.''