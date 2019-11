VVD: Plunderjongeren zijn over tien jaar drugscriminelen

De afgelopen weken betrapte de politie al enkele tientallen jongeren die met bivakmutsen en messen rondliepen op de Lijnbaan en rond de Koopgoot. Zij hadden het mogelijk onder meer gemunt op winkelketen JD Sports. De jongste arrestant was pas 11 jaar. ,,Wij hebben vooral zorgen, omdat het gaat om een nieuw fenomeen. Plunderjeugd hebben we in Rotterdam nog niet eerder gezien’’, zegt VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans, die met zijn partij vragen aan het Rotterdamse college heeft gesteld. ,,We willen weten wat dit voor jochies zijn. Als ze dit op zo'n jonge leeftijd al doen, zijn het over tien jaar drugscriminelen. Ik wil weten hoe de aanpak is om dat te voorkomen.’’